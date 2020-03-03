2020-03-03T11:05:35+03:00
Происшествия

В Вологде около ВОМЗ неизвестные сбили пенсионера и скрылись

ДТП произошло 2 марта в 7 часов вечера
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Вологде неизвестные сбили на машине 78-летнего пенсионера и скрылись в неизвестном направлении, вместо того, чтобы помочь. Пожилой человек получил травмы. ДТП произошло в 7 часов вечера 2 марта напротив ВОМЗ.

Старичок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу около дома №11 по улице Чехова, когда со стороны моста в сторону улицы Авксентьевского на него вырулила неустановленная машина. Водителя разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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