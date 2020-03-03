2020-03-03T10:42:35+03:00
Общество

В Череповце проверяют собачников

Любителей песелей проверяют на соблюдения правил выгула
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце дружинники ловили собачников-нарушителей. Их проверяли на наличие поводка, намордника, специального пакетика. Рейд состоялся в аллее моряков на проспекте Победы.

Оказалось, что некоторые владельцы собак о пакетиках для экскрементов даже не слышали. Часто песели появлялись без поводка, хотя в этом месте гуляли дети и мамочки с колясками. Череповчане признавались, что прогуливаются со своими питомцами по аллее каждый день. За нарушения положены штрафы от 300 до 3000 рублей. Прошлым летом в Череповце составили 200 протоколов по "собачим" делам.

Напомним правила выгула собак в Вологодской области. Спускать собаку с поводка можно лишь в малолюдных местах. Животным с злобным характером нужно надевать намордник. Потенциально опасным породам поводок и намордник необходим всегда. Выгул собак вблизи мемориальных мест, на территориях детских игровых и спортивных площадок, школ, детских дошкольных учреждений, городских кладбищ запрещен. Кроме того, нельзя выгуливать собак, появляться с ними в общественных местах и на общественном транспорте лицам в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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