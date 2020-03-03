В Череповце ОПГ владело сотнями игровых автоматов

3 Март 2020 2020-03-03T09:39:49+03:00

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В городе металлургов раскрыли ОПГ, участники которой содержали 109 игровых автоматов в арендованных помещениях на проспекте Победы, улицах Наседкина и Остинской. Чуть менее чем за год подпольное казино в Череповце принесло прибыли на 21,5 млн. рублей, что полицейские посчитали особо крупным размером. В организованную преступную группу входили 4 человека.

Несколько лет назад двоих участников осудили за незаконную организацию азартных игр. В декабре 2018 они нашли новых подельников и снова начали "бизнес". Они зарегистрировали на подставное лицо фирмы, а выплаты посетителям игорных заведений оформлялись как пожертвования в благотворительный фонд. Администратор объяснял клиентам, как давать показания полицейским в случае проверки.

Уголовные дела по статьям "Незаконная организация и проведение азартных игр", "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" направлены в суд. Только по первой статье им грозит штраф от 1 до 1,5 млн руб. или до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU