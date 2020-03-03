2020-03-03T09:22:14+03:00
Экономика

1 из 5 частных компаний на Вологодчине закрывается

Вологодская область попала в десятку субъектов РФ по "смертности" бизнеса
Евдокия САХАРОВА
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Аудиторско-консалтинговая компания «ФинЭкспертиза» провела исследование бизнеса в России. Специалистам удалось подсчитать количество действующих и количество закрывшихся частных компаний в каждом регионе России в 2019 году. В Вологодской области соотношение действующих и закрывшихся компаний составило 4,5 к 1.

Таким образом Вологодчина попала в первую десятку субъектов с высокой «смертностью бизнеса» по результатам 2019 года. Первое место заняла Москва - там закрывается каждый пятый бизнес.Однако, для того чтобы сделать выводы, недостаточно данных. Например, налоговая активно прикрывает сомнительные фирмы, которые не ведут никакую фактическую деятельность. Попадание региона в рейтинг может быть и связано с тем, что стали чаще банкротиться предприятия из других субъектов РФ.

В 2021 году отменят единый налог на вменённый доход, что позволит малому бизнесу более успешно вести деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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