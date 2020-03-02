Карст в центре Белозерска затягивает в себя второй дом подряд

2 Март 2020 2020-03-02T18:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Белозерский журналист Анатолий Столяров сообщил о затягивании в знаменитую и ужасную скважину второго дома - он накренился. Внутрь дома заходить опасно, пол местами проломился, в подполье коричневая вода и плавающие бревна. ЧС в Белозерске со временем лишь ухудшается. Одно жилое здание уже пришлось снести. Разлившаяся скважина планомерно подтапливает жилой район.

Скважину пробурили еще в августе прошлого года. Эксперт из Санкт-Петербурга оценила ситуацию как уникально проблемную. По ее словам, сделать уже мало что можно, под землю уйдет несколько районов города.

Глава Белозерского района заявил, что дом накренился от старости, а не от движения подземных слоев. «Если будет хоть какое-то подозрение на то, что могут образоваться провалы, мы объявим эвакуацию. Пока ситуация стабильна».

ИСТОЧНИК KP.RU