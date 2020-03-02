150 миллионов потратят на 15 километров разрушенной дороги Чекшино-Тотьма

2 Март 2020 2020-03-02T18:38:12+03:00

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Стала известна сумма, которую выделят дополнительно из областного бюджета на ремонт трассы Чекшино-Тотьма. Как сообщала "Комсомолка", ее будут ремонтировать картами до передачи в федеральную собственность. Решено отремонтировать участок протяженностью в 15 километров - один из самых разрушенных высокими нагрузками, в частности, из-за интенсивного движения большегрузов и, прежде всего, лесовозов.

К слову, стационарный пост весогабаритного контроля на данном участке расположен всего один. Он, по наблюдениям водителей, большую часть времени остается закрытым.

Вероятно, деньги дорожники освоить успеют, но в порядок трассу приведут лишь после передачи дороги Чекшино - Великий Устюг в федеральную собственность. Это произойдет уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU