В Вологде будут искать причину навозного запаха водопроводной воды.

2 Март 2020 2020-03-02T18:28:38+03:00

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Жители областной столицы жалуются на запах силоса или навоза, идущий от водопроводной воды. Волна недовольства и гневных высказываний горожан докатилась до первого лица области Олега Кувшинникова.

Напомним, не так давно, накануне Нового года, он и мэр города Вологды Сергей Воропанов пили сырую воду на водопроводных очистных сооружениях, открывая обновленное реагентное хозяйство.

Как сообщает Город Во, проверить качество воды до очистных сооружений вологодского водоканала и после них потребовал губернатор Вологодской области на оперативном совещании правительства области.

Он потребовал объяснить, почему огромное количество жалоб с системе мониторинга обращений "Инцидент менеджмент" превышает все допустимые пределы.

Среди жалоб есть и такие: "В этот раз навозный период в Вологде стартовал в феврале. И тут дело явно не в трубах, иначе пахло бы весь год", - зачитал губернатор обращение одного из жителей города. "И в Лосте, и в Прилуках за вонючую воду мы платим и переплачиваем". "Вода невозможно воняет навозом! Когда это прекратится?".

Начальник департамента природных ресурсов должен ответить на вопорос: в чем же причина запаха: в некачественной воде перед водозабором или все же неэффективная работа очистных сооружений.

Начальник департамента природных ресурсов Дмитрий Банников сообщил, что причиной запаха являются стоки с полей сельхозпредприятий во время таяния снега. Но добавил, что очистные сооружения водоканала должны справляться с этой проблемой и предложил провести инспектирование всех водоохранных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU