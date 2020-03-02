Октябрьский мост в Череповце простоит еще 2 года
В городе металлургов опытные мостовики обследовали Октябрьский мост. Инженеры мостоотряда № 11 сообщили мэрии, что сооружение требует ремонта, но эксплуатировать его можно еще до 2022 года. За это время успеют построить второй мост через Шексну.
Кроме того, необходимо обновить проектно-сметную документацию, т.к. она рассчитана на 2016 год. Эксперты посоветовали восстановить существующие тележки для осмотра, которые могут двигаться внутри моста, а также занизить профиль дороги при выезде на Парковую, где сейчас грузовики иногда врезаются в балку конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU