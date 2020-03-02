Октябрьский мост в Череповце простоит еще 2 года

2 Март 2020 2020-03-02T18:00:27+03:00

Мэрия Череповца решила, что можно не ремонтировать сооружение еще пару лет

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В городе металлургов опытные мостовики обследовали Октябрьский мост. Инженеры мостоотряда № 11 сообщили мэрии, что сооружение требует ремонта, но эксплуатировать его можно еще до 2022 года. За это время успеют построить второй мост через Шексну.

Кроме того, необходимо обновить проектно-сметную документацию, т.к. она рассчитана на 2016 год. Эксперты посоветовали восстановить существующие тележки для осмотра, которые могут двигаться внутри моста, а также занизить профиль дороги при выезде на Парковую, где сейчас грузовики иногда врезаются в балку конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU