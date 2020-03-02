Жители деревни Романово сидят в библиотеке без света

2 Март 2020 2020-03-02T17:50:10+03:00

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Жители деревни Романово, которая располагается под Череповцом, отстаивают местную библиотеку. На данный момент там нет света. Каждый день в читальный зал приходят около двух десятков людей. Посетителям приходится выбирать книги при свете фонарика. Библиотека для населения деревеньки в 300 человек единственное окно в мир. Журналисты ТК "ОТР" рассказали о сложной ситуации в глубинке.

Электричества нет уже месяц: оказалось, что счетчик был установлен неверно, надо менять, а денег нет. Администрация Череповецкого района заявила, что закрытия стратегического объекта не допустят. Якобы, планируется даже пополнение книжного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU