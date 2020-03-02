2020-03-02T12:51:38+03:00
Общество

В Вологодской области время парадов в День Победы перенесут на полдень

У вологжан будет возможность посмотреть главный парад страны по телевизорам и интернету
Иван Чухнин
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Раньше участники парадов на местах пропускали трансляцию главного парада страны.Раньше участники парадов на местах пропускали трансляцию главного парада страны.Фото: Ольга Кузнецова
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9 мая парад Победы в Вологодской области перенесут на полдень, чтобы вологжане смогли посмотреть главный парад страны, который пройдет на Красной площади Москвы. Организаторы сделают так, чтобы мероприятия не совпадали по времени.

- Все торжественные мероприятия в районах области начнутся не в 10 часов, как обычно, а в 12. Это делается для того, чтобы вологжане смогли посмотреть оба парада: Парад Победы в Москве — в режиме телетрансляции, а местные парады — вживую, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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