В Вологодской области время парадов в День Победы перенесут на полдень

2 Март 2020 2020-03-02T12:51:38+03:00

У вологжан будет возможность посмотреть главный парад страны по телевизорам и интернету

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9 мая парад Победы в Вологодской области перенесут на полдень, чтобы вологжане смогли посмотреть главный парад страны, который пройдет на Красной площади Москвы. Организаторы сделают так, чтобы мероприятия не совпадали по времени.

- Все торжественные мероприятия в районах области начнутся не в 10 часов, как обычно, а в 12. Это делается для того, чтобы вологжане смогли посмотреть оба парада: Парад Победы в Москве — в режиме телетрансляции, а местные парады — вживую, — сообщает сайт правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU