Сокольские подростки на улице обобрали 81-летнего старика

2 Март 2020 2020-03-02T11:31:24+03:00

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В Соколе двое школьников ограбили на улице пенсионера.16-летний мальчик в компании с 13-летним избили 81-летнего мужчину, вывернули карманы - денег не нашли, забрали наручные часы. ЧП произошло в 10 часов вечера 27 февраля.

Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области сообщила, что старшего уже задержали - он даже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Ему светит штраф и до 5 лет лишения. 13-летнего ждут профилактические меры.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU