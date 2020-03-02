Вологодчина закрыла границы для китайцев

2 Март 2020 2020-03-02T11:24:18+03:00

Гражданам Китая пока не будут выдавать приглашения на въезд в Вологодскую области

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В Вологодской области из-за коронавирусной инфекции запретили выдавать документы для въезда граждан Китая на территорию региона. Пока нельзя приехать ни в гости, ни на работу, ни на учебу. Все китайцы, находящиеся на Вологодчине в данный момент, на контроле полиции.

Ограничения начали действовать со 2 марта. Чиновники предупреждают работодателей, организован обмен информацией о находящихся в регионе гражданах Китая с органами исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU