Вологодчина закрыла границы для китайцев
Гражданам Китая пока не будут выдавать приглашения на въезд в Вологодскую области
-
Изменить размер текста:
В Вологодской области из-за коронавирусной инфекции запретили выдавать документы для въезда граждан Китая на территорию региона. Пока нельзя приехать ни в гости, ни на работу, ни на учебу. Все китайцы, находящиеся на Вологодчине в данный момент, на контроле полиции.
Ограничения начали действовать со 2 марта. Чиновники предупреждают работодателей, организован обмен информацией о находящихся в регионе гражданах Китая с органами исполнительной власти.
ИСТОЧНИК KP.RU