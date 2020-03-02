Череповчанина, обманувшего три десятка клиентов, поймали в Таиланде

2 Март 2020 2020-03-02T11:14:00+03:00

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В городе металлургов осудили череповчанина. Работник магазина для охотников и рыбаков обманул три десятка клиентов при продаже дорогостоящей техники. Менеджер брал с покупателей деньги на предзаказ и исчезал. Ущерб оценили в три миллиона рублей.

Череповчанину удалось скрыться в Таиланде по туристической путевке. Через 4 года его поймали местные правоохранительные органы, т.к. у него возникли проблемы с документами. Мошенника переправили на Родину.

Российский суд приговорил череповчанина к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу на 200 тысяч рублей плюс возмещение убытков пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU