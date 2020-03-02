Полицейские оштрафовали всю колонну автомобилистов

2 Март 2020 2020-03-02T11:04:16+03:00

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В городе металлургов сотрудникам ППС пришлось задержать целую колонну автомобилистов. Сотня машин выехала со стороны Вологды в Череповец вечером 29 февраля. Водители грубо нарушали правила дорожного движения. Большинство автомобилей были полностью тонированы, многие передвигались с включенными "аварийками".

При поддержке ОМОНа удалось остановить большинство нарушителей. Составлено 98 протоколов за незаконную тонировку, еще 10 за уклонение от уплаты штрафов, два протокола за отказ провести замеры светопропускаемости стекол. Один пассажир мешал оформлению документов.

Кроме того, один нарушитель проехал на красный свет на перекрестке Кирилловского и Северного шоссе и устроил ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU