2020-03-02T10:55:51+03:00
Происшествия

Пожарная машина попала в ДТП из-за гололеда

Смертельное ДТП случилось вечером на 20-м километре трассы Череповец-Белозерск-Липин Бор
Евдокия САХАРОВА
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Автор Александр Суворов, vk.comАвтор Александр Суворов, vk.com
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Пожарный автомобиль, двигающийся к месту смертельной аварии, попал в ДТП из-за гололеда. В минувшие выходные на 20-м километре трассы Череповец-Белозерск-Липин Бор лоб с лоб столкнулись «Тойота Камри» и лесовоз. Там погиб директор белозерской спортивной школы.

Водитель легковушки увидел аварию, полицейские приказали припарковаться и пропустить машины МЧС. Первая проехала, а вторую занесло на обледенелой трассе - на скорости врезалась в автомобиль с двухгодовалым ребенком и улетела в кювет. У пассажирки диагностировали черепно-мозговую травму.

В отношении водителя пожарной машины вынесено постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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