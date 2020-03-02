В Вологде из-за пожара эвакуировали торговый центр

2 Март 2020 2020-03-02T10:26:57+03:00

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В Вологде 1 марта эвакуировали около 300 человек из торгового центра «Мармелад». В половину второго часа дня пожарные расчеты выехали на место ЧП. На четвёртом этаже ощущался слабый запах дыма. Спасатели сообщили, что горения не было, никто не пострадал, но сигнализация сработала.

МЧС удалось прибыть на место через 4 минуты после звонка. Посетителей попросили отогнать свои машины от ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU