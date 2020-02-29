Вологжанка разбила три машины и пострадала сама

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:55:42+03:00

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В Вологде девушка-водитель не уступила дорогу Ауди. Авария произошла 28 февраля около 8:30 на улице Можайского, у дома 44. 32-летняя вологжанка за рулем Lada Kalina выезжала с прилегающей территории. Она не уступила дорогу ехавшему по улице Можайской Audi Q7. В результате от удара "Калина" вылетела на встречку, где двигалась Skoda Octavia.

Новенький Q7 отбросило на дерево, стоявшее на обочине.

Водитель «Калины» получила травмы, ее направили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU