7-метровую Масленицу сожгут в Вологде 1 марта в 14 часов
Масленичное семиметровое чучело установили в Вологде. Оно будет сожжено завтра, 1 марта. Из-за крайне слабого льда его установили на берегу в районе Заречья.
Для обеспечения безопасности будут работать десятки представителей МЧС, ГИМС и полиции.
Будут введены ограничения для автомобилей: 1 марта будет перекрыто движение для автотранспорта и пешеходов на улице Набережная VI Армии на участке от ул. Варенцовой до ул. Рубцова.
С утра в разных микрорайонах города начнется празднование Масленицы. Сожжение чучела состоится в 14.00.
Напомним, в прошлом году горожане сжигали 15-метровое чучело.
ИСТОЧНИК KP.RU