7-метровую Масленицу сожгут в Вологде 1 марта в 14 часов

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:45:05+03:00

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Масленичное семиметровое чучело установили в Вологде. Оно будет сожжено завтра, 1 марта. Из-за крайне слабого льда его установили на берегу в районе Заречья.

Для обеспечения безопасности будут работать десятки представителей МЧС, ГИМС и полиции.

Будут введены ограничения для автомобилей: 1 марта будет перекрыто движение для автотранспорта и пешеходов на улице Набережная VI Армии на участке от ул. Варенцовой до ул. Рубцова.

С утра в разных микрорайонах города начнется празднование Масленицы. Сожжение чучела состоится в 14.00.

Напомним, в прошлом году горожане сжигали 15-метровое чучело.

ИСТОЧНИК KP.RU