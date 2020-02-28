В Вологде умер писатель Владимир Аринин

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:42:58+03:00

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В Вологде после долгой болезни умер писатель Владимир Аринин. Он родился 9 марта 1935 года в Оренбургской области, учился в Московском историко-архивном институте, получил и вышее журналистское образование. В 1961 году приехал в Вологду, где работал журналистом, стал писать книги.

Однако 30 лет на Вологодчине его творчество не признавалось официальными писательскими кругами. До 1975 года все написанные им книги не издавались, как не соответствующие времени. В 1975 году вышла его первая книга для детей "Сказки Черноглазки", через два года - поэтический сборник "Атлантида". Его научно-фантастические сказки "Оранжевая звезда" вышли в 1979, повесть "Цветок в космосе" - в1983 году. Писал он и пьесы. Но и тут не обходилось без злопыхателей: пьеса о Батюшкове "Мой гений" вызвали негативную реакцию у властителей дум - местной писательской организации.

Однако писателя поддержали критик Игорь Шайтанов, писательница Людмила Славолюбова, Северо-Западное книжное издательство.

" Я шел другим путем - от интеллигентской литературы, от Грина, Волошина, Булгакова. Я сложился как писатель в Москве, в высокопрофессиональном литературногм кругу, в инакомыслящей диссидентской среде..."- так он оправдывал вологодских "коллег"-писателей, которые его травили.

Возможно, это унесло часть его здоровья. Но он оставался добрым, мудрым, честным человеком. И продолжал работать.

Редакция выражает соболезнование родным и близким Владимира Аринина.

Готовится к публикации на сайте большой материал о писателе, который увидел свет в газете "Комсомольская правда" - Вологодская область - Новости Региона в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU