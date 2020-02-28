В Вологде построят детский сад на пересечении улиц Народной и Западной

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:17:47+03:00

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В Вологде построят детский сад. Пустырь в начале улицы Народной приведут в порядок и возведут детский сад на 420 мест.

Улица находится в Вологде около жилого комплекса Гагаринский, что находится в начале улицы Гагарина. Строительство начнется уже этим летом.

Этот район активно развивается. Двухэтажные деревянные и шлакоблочные дома советских времен активно расселяются. Численность населения микрорайона активно растет. При этом здесь находится лишь два детских сада.

«Сейчас объявлен аукцион на привязку к местности проекта. Я ставлю задачу до сентября 2020 года приступить к строительству, чтобы через год — к 1 сентября 2021 года — дети могли пойти в новый сад», — сообщил 28 февраля Сергей Воропанов.

Деньги на строительство будут выделены на принципах софинансирования их бюджетов всех уровней. В основном — из федерального и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU