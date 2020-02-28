Сборщики металлолома снимали провода в деревнях Бабушкинского района

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:44:56+03:00

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Сборщики металлолома признаны ворами. 37-летний мужчина и 16-летний подросток, оба жители Бабушкинского района промышляли сбором металлолома. Сейчас они обвиняются в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Кроме того, старшему предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

Как установило следствие, в июле 2019 года мужчина предложил подростку пройтсь по домам в деревнях Афаньково и Рысенково. Парень согласился. В Афаньково они увидели и срезали медный двухжильный кабель длиной 17,5 метров, который вел от жилого дома к бане. Кроме того, 51 метр кабеля они сняли внутри дома, при этом прихватили трансформатор.

В деревне Рысенково в жилом доме подельники сняли двухжильный медный кабель длиной 17 метров. Кроме того, их добычей стал телевизионный кабель длиной 10 метров с наружной стены дома и кабель, ведущий от дома к бане.

- Кража с незаконным проникновением в жилище наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом либо без такового. За вовлечение в преступление несовершеннолетних предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, - сообщили пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU