2020-02-28T15:16:37+03:00
Происшествия

Вологжанка украла у подруги банковскую карту и сняла с нее деньги

Полицейские вычислили воровку
Иван Чухнин
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Полиция уличила 46-летнюю жительницу Великоустюгского района. Она украла у подруги карту, пока та спала. Затем она сняла с карточки 4 тысячи рублей. ПИН-код женщина запомнила во время покупок в магазине, куда они ходили вместе.

Женщина пришла в полицию и написала заявление, что с ее банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств. Полиция проверила обстоятельств кражи и вышли на подозреваемую. В ее квартире была найдена пропавшая банковская карта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно Уголовному Кодексу, за такое преступление воровке грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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