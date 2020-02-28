В Череповце дебошир проломил стену в кафе

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:27:17+03:00

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В Череповце мужчина проломил стену в кафе. ЧП случилось 27 февраля около 19:00.

Сигнал поступил из охраняемого кафе на улице Комарова. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Один из отдыхавших в кафе выпил алкоголя и стал вести себя не адекватно. Сильным ударом кулака он сумел проломить стену, которая была сделана из гипсокартона. Ущерб оценен в 1500 рублей. Администратор кафе предложила дебоширу оплатить ущерб на месте, но он отказался. Росгвардейцы установили личность нарушителя. Череповчанин 1970 года рождеия не смог пояснить причину своего поведения. Сейчас он пытается объяснить это в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU