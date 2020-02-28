2020-02-28T12:10:46+03:00
Общество

Под Вологдой 84 человека не получали зарплату более трех месяцев

Под следствие попал руководитель животноводческой организации
Иван Чухнин
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Под Вологдой 84 человека не получали вовремя зарплату. Под следствие попал руководитель животноводческой организации.

Один из уволившихся обратился в трудовую инспекцию с жалобой. Директор компании не выдавал ему деньги с октября прошлого года по февраль текущего. В результате он не получил 292 тысячи рублей. Оказалось, он не одинок: 84 работника не получали жалованье тоже более трёх месяцев. Всего долг перед работниками составил почти 2,2 миллиона рублей. Работающим не выдавали не только заработную плату, но и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Сейчас, как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, руководитель полностью рассчитался со своими сотрудниками. Однако расследование уголовного дела продолжается. Директору грозит штраф, принудительные работы или реальный срок - лишение свободы на 3 года.

Как сообщает портал НьюсВо, речь идет о руководителе предприятия в Надеево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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