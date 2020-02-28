2020-02-28T12:33:45+03:00
Происшествия

В Вологодской области в септике погиб 7-летний мальчик

Он не вернулся из школы
Иван Чухнин
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Такие септики расположены по всей улице Кадуя.Такие септики расположены по всей улице Кадуя.
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В Вологодской области погиб ребенок. Он ушел в школу, а обратно не вернулся. Родные забили тревогу. Начались поиски.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, в Кадуе 27 февраля в третьем часу дня мальчик ушел из школы, но домой не вернулся. Мать обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении. Поселок отправились прочесывать родные, знакомые, полиция, спасатели.

Поздним вечером, один из жителей поселка, узнав о поисках, осматривал свою придомовую территорию. Он увидел на снегу дорожку детских следов, которая оборвалась возле септика.

Септик был огорожен шиной от трактора. Крышка его оказалась перевернута. Под ней мужчина увидел чью-то куртку. Худшие предположения оправдались: это ребенок провалился в септик и погиб.

Тело было найдено около 21:15.

Как сообщала "Комсомолка", сейчас в Вологодской области идет суд над одним из руководителей города Сокола - там в заброшенном пожарном водоеме утонул мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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