2020-02-27T18:36:26+03:00
Происшествия

9 пожарных машин спасали горящее общежитие вологодского колледжа

Там подгорела готовившаяся а плите пища
Иван Чухнин
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На место выехали 9 пожарных машин.На место выехали 9 пожарных машин.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В одном из общежитий Вологды произошел пожар. Сигнал в ЕДДС поступил в 13:56. Горело общежитие Вологодского колледжа сервиса, что находится на улице Некрасова, дом 5. Там началось задымление. До прибытия подразделений пожарной охраны проживающие были эвакуированы из здания. Как выяснилось, на втором этаже в одной из комнат произошло подгорание пищи. Пожарно-спасательные подразделения спасли мужчину 1978 года рождения. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 26 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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