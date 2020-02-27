9 пожарных машин спасали горящее общежитие вологодского колледжа

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:36:26+03:00

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В одном из общежитий Вологды произошел пожар. Сигнал в ЕДДС поступил в 13:56. Горело общежитие Вологодского колледжа сервиса, что находится на улице Некрасова, дом 5. Там началось задымление. До прибытия подразделений пожарной охраны проживающие были эвакуированы из здания. Как выяснилось, на втором этаже в одной из комнат произошло подгорание пищи. Пожарно-спасательные подразделения спасли мужчину 1978 года рождения. На месте происшествия работали 9 единиц техники и 26 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU