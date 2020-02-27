Спасатели подняли иномарку со дна реки Вологды

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:11:40+03:00

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В Вологде в районе Баранково со дна реки достали иномарку. Автомобиль марки "Шевроле" красного цвета доставали сотрудники МЧС. Как комментирует пресс-служба областного Управления МВД, информация о том, что в реке может находиться угнанный автомобиль, поступила 25 февраля через систему ЕДДС.

Вблизи улицы Речной были явно видны следы съезда автомобиля на лед, а также характерная полынья. Как оказалось, глубина в этом месте составляла около 7 метров.

По словам представителей УМВД, машину утопили, чтобы от нее избавиться. Для того, чтобы в салон зашла вода, у авто открыты окна. Кроме того, педаль газа зафиксированна проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU