2020-02-27T18:11:40+03:00
Общество

Спасатели подняли иномарку со дна реки Вологды

Главная версия: ее утопили угонщики
Иван Чухнин
Поделиться:
Стоп-кадр видео группы "ВКонтакте" "г.Вологда, ул.Баранково".Стоп-кадр видео группы "ВКонтакте" "г.Вологда, ул.Баранково".
Изменить размер текста:

В Вологде в районе Баранково со дна реки достали иномарку. Автомобиль марки "Шевроле" красного цвета доставали сотрудники МЧС. Как комментирует пресс-служба областного Управления МВД, информация о том, что в реке может находиться угнанный автомобиль, поступила 25 февраля через систему ЕДДС.

Вблизи улицы Речной были явно видны следы съезда автомобиля на лед, а также характерная полынья. Как оказалось, глубина в этом месте составляла около 7 метров.

По словам представителей УМВД, машину утопили, чтобы от нее избавиться. Для того, чтобы в салон зашла вода, у авто открыты окна. Кроме того, педаль газа зафиксированна проволокой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9 пожарных машин спасали горящее общежитие вологодского колледжа
Спасатели подняли иномарку со дна реки Вологды
Реклама лекарств по низким ценам была признана недостоверной
Пять центров онкологической помощи откроются в райцентрах Вологодской области
В Вологде ищут мужчину, укравшего 30 тысяч рублей через терминал
20-летнего водителя посадили в колонию за пьяное вождение
В Великом Устюге КрАЗ сбил насмерть пешехода-мужчину
В Череповце инвестор построит ФОК стоимостью 700 миллионов рублей
В вологодском хостеле у вокзала постоялец хотел покончить с собой
В Вологодском районе сгорела дача
Детский сад появится в Вологде на улице Яшина
В Вологде пожарные выезжали тушить школу на Советском проспекте
В Соколе пропал маленький мальчик
На телефон 112 можно позвонить бесплатно и даже без симки
Водитель потерял сознание за рулем при въезде в Череповец
Вандалам, разрушившим скульптуры, посвященные 75-летию Победы, подобрали статью Уголовного кодекса