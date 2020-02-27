2020-02-27T16:27:34+03:00
Общество

Пять центров онкологической помощи откроются в райцентрах Вологодской области

Иван Чухнин
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Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге и Устюжне. Как заявила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина, в таких центрах будет проходить диспансерное наблюдение, проводиться химиотерапия как амбулаторно, так и в стационаре, а также вестись мониторинг лечения. В ЦАОПах обещают установить все необходимое оборудование для ранней диагностики и лечения онкологии. И даже, по словам чиновников, там будут работать высококлассные специалисты.

Интересно, что в Череповце уже все готово для открытия центра - осталось лишь закупить оборудование. Остальные центры будут открываться до 2024 года. Открытие таких кабинетов позволит существенно снизить нагрузку на областной онкодиспансер. Сейчас лечение проводится исключительно в Вологде.

Добавим, что в 2015 году в регионе было зарегистрировано 4781 случаев заболевания онкологией, в 2016 году - 4736, в 2017 году – 4665, в 2018 году – 4719, а в 2019 году – 4859. Всего на реализацию проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будут выделены 922,1 млн рублей из федерального бюджета и 38,4 млн рублей из областного. Они будут освоены до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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