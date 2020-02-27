2020-02-27T15:05:50+03:00
Общество

В Вологде ищут мужчину, укравшего 30 тысяч рублей через терминал

Иван Чухнин
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Мужчина, подозреваемый в краже, запечатлен видеокамерами.Мужчина, подозреваемый в краже, запечатлен видеокамерами.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Полиция ищет мужчину, подозреваемого в совершении преступления. В начале января он совершил хищение 30 тысяч рублей с банковской карты через терминал, расположенный на улице Ярославской. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража), распространяется фото и приметы подозреваемого.

Мужчине на вид 30-35 лет, он среднего телосложения. Его рост 170-175 см, волосы короткие темные, на лице щетина. Был одет в черную куртку с капюшоном длиной до пояса, серые штаны, черные кроссовки.

Если Вы узнали разыскиваемого, сообщите об этом в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Вологде: (8172) 76-31-14, 76-31-15, либо инициатору розыска 76-31-36 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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