20-летнего водителя посадили в колонию за пьяное вождение
В Тотемском районе прошел суд над водителем-рецидивистом. Вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.
Как выяснилось, за 2019 год он трижды был судим за такие же правонарушения.
- В декабре 2019 года молодой человек, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время приехал к одному из развлекательных заведений Тотьмы, где был задержан сотрудниками ДПС, — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.
В суде молодой человек полностью признал свою вину. Суд, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершения преступления, назначил ему наказание в виде 6 месяцев и 15 дней колонии-поселения. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
Решение суда не вступило в законную силу из-за жалобы обвиняемого на суровость наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU