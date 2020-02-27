2020-02-27T14:40:15+03:00
Общество

20-летнего водителя посадили в колонию за пьяное вождение

В прошлом году он трижды попадался пьяным за рулем автомобиля
Иван Чухнин
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Тотьмич трижды был судим.Тотьмич трижды был судим.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тотемском районе прошел суд над водителем-рецидивистом. Вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.

Как выяснилось, за 2019 год он трижды был судим за такие же правонарушения.

- В декабре 2019 года молодой человек, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время приехал к одному из развлекательных заведений Тотьмы, где был задержан сотрудниками ДПС, — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В суде молодой человек полностью признал свою вину. Суд, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства совершения преступления, назначил ему наказание в виде 6 месяцев и 15 дней колонии-поселения. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Решение суда не вступило в законную силу из-за жалобы обвиняемого на суровость наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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