В Великом Устюге КрАЗ сбил насмерть пешехода-мужчину

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:14:34+03:00

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27 февраля около 08:05 в Великом Устюге произошло ДТП, в котором погиб мужчина. На улице Добрынина у дома № 14 КрАЗ, которым управлял мужчина 1988 года рождения, сбил пешехода-мужчину, который вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством.

По информации ОГИБДД ОМВД России по Великоустюгскому району, мужчина 1975 г.р. скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU