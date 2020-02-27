2020-02-27T17:36:43+03:00
Общество

Реклама лекарств по низким ценам была признана недостоверной

ФАС потребовал ее убрать
Иван Чухнин
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Фармпредприятия «Максавит» обязали убрать недостоверную информацию о своих ценах.

В сети аптек, расположенных как в Вологде, так и в Череповце, распространялась реклама, содержащая сведения о том, что в этих точках продаются лекарства по низким ценам. На фасадах зданий, где находились аптеки, были размещены баннеры с подобной информацией.

"Неоднократно повторяющиеся надписи на спорных конструкциях «Низкие цены здесь» и «Цены всегда ниже» содержат сравнительную характеристику, указывающую на преимущество аптеки «Максавит» на ее большую привлекательность для потребителей по сравнению с другими аптеками. При этом изображение знака «Максавит» в виде сердца в совокупности с повторяющейся информацией «Всегда низкие цены». «Низкие цены здесь! www.Максавит.РФ» используется именно в целях рекламы, тем самым привлекая потребителей к данной аптеке, "- сообщила пресс-служба УФАс по Вологодской области..

Региональная ФАС рассмотрела дело в одностороннем порядке, так как ответчик на заседание не пришел. Антимонопольщики изучили все материалы и обязали аптеки убрать ненадлежащие сведения о своих ценах. "Необходимо прекратить размещение рекламы: "Низкие цены здесь. www.Максавит. РФ» внутри аптеки «Максавит» по адресам г. Череповец, ул. Наседкина, д. 21; ул. Краснодонцев, д.56,"- говорится в информации ведомства. Дело в том, что заявление на нарушение рекламного законодательство в антимонопольный орган обратилось ООО «Люмин», которое указало лишь эти две череповецкие аптеки огромной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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