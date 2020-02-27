В Череповце инвестор построит ФОК стоимостью 700 миллионов рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:55:39+03:00

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Инвестор собирается построить в Череповце физкультурно-оздоровительный комплекс.

Уже определено место: ФОК появится на перекрестке проспекта Победы и улицы Сталеваров.

Большой физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать бассейн и залы для индивидуальных и групповых тренировок. Инвестор - вдаделей федеральной сети, в которую входят 74 клуба в 27 городах России.

«Объем инвестиций — более 700 миллионов рублей, а число новых рабочих мест — порядка 100. Предложили инвестору реализовать этот проект на земельном участке, расположенном на перекрестке ул. Сталеваров и пр. Победы. Здесь пересекаются главные городские магистрали, проходят автобусные и трамвайные маршруты», — сообщил на своей странице мэр Череповца Вадим Германов.

ФОК начнет работу в конце следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU