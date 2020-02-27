В вологодском хостеле у вокзала постоялец хотел покончить с собой

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:12:13+03:00

В этот день он обворовал девушку

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В хостеле выезжали росгвардейцы - там вологжанин пыталось свести счеты с жизнью.

26 февраля росгвардейцы выехали в хостел, расположенный в Техникумовском переулке Вологды. Там сработала тревожная кнопка. Администратор заведения рассказала, что один из постояльцев закрылся в общей душевой, открыл воду, которая уже льется по полу. На стук и просьбы открыть он ей не отвечает.

Росгвардейцы предположили, что с находившимся внутри мужчиной может случиться беда и выбили двери. Молодой человек в одежде сидел в поддоне душа, а в нескольких сантиметрах от воды свисал оголенный электрический провод.

Стражи правопорядка немедленно убрали его из кабинки, перекрыли воду и убрали провод. Это был вологжанин 1992 года рождения. Он был пьян. Бойцам он пояснил, что хотел свести счеты с жизнью.

Как выяснилось, в тот день молодой человек был в гостях, он распивал спиртное в малознакомой компании в квартире на ул. Карла Маркса. Затем он забрал из сумочки 20-летней хозяйки квартиры 13 тысяч рублей, запер всю компанию, забрав при этом ключи.

Затем он отправился кутить: купил в магазине сотовый телефон, одежду, поселился в хостел.

Однако он увидел, что в мини-гостиницу заходит один из мужчин из той компании. Он испугался и решил покончить с собой.

Согласно данным Росгвардии, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности и находится в розыске по подозрению в совершении преступлений.

Вологжанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU