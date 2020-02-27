В Вологодском районе сгорела дача

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:26:30+03:00

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ЧП в Вологодском районе, в садовом товариществе, случилось 26 февраля. Звонок от очевидца поступил в 21:17. Горел дачный дом, расположенный на участке 180, СНТ Станкостроитель Майского сельского поселения.

Когда прибыли пожарные, весь дом 5 на 5 метров было полностью охвачено огнём. Хозяйкой дома является женщина 1960 г.р. В тот день она уехала домой около 15 часов. Земельный участок она приобрела минувшим летом. Дачный дом хотела использовать в качестве сарая. Периодически приезжала, сжигала мусор в печке-буржуйке, находящейся в доме. Так же она сделала и в этот день: дождалась, пока все прогорит, и уехала домой. В результате пожара щитовой дом полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU