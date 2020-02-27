Детский сад появится в Вологде на улице Яшина
В Вологде ломают голову- где открыть детские сады, чтобы сократить городскую очередь на получение места. Один из вариантов - развернуть детсад в уже существующих помещениях.
Конкретное предложение - оборудовать учреждение в помещениях на улице Яшина, 40а, где сейчас размещается информационно-методический центр. Как сообщил мэр города Сергей Воропанов, раньше там располагалось детское учреждение, которое закрыли за ненадобностью. У нас есть планы открыть там детский сад. Там необходимо построить веранды, необходимо сделать ремонт, необходимо запустить кухню, закупить мебель. Сейчас коллеги готовят смету, — заявил во время публичного отчета Сергей Воропанов.
Вопрос о ремонте помещений для детского сада будет вынесен на градсовет при губернаторе Вологодской области.
Сейчас в Вологде ведется стройка двух новых детсадов на 350 мест каждый: на улице Граничной и на улице Возрождения.
ИСТОЧНИК KP.RU