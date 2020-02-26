В Вологде пожарные выезжали тушить школу на Советском проспекте

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:59:02+03:00

После проветривания занятия в школе продолжились. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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В Вологде горела школа. Информация о пожаре поступила 26 февраля около часа дня.

Возгорание произошло в средней школе №4 по адресу: Вологда, Советский проспект, 120.

Пожарные, прибывшие в учебное заведение, обнаружили задымление на втором этаже. Очаг пожара был ликвидирован - персонал, используя огнетушитель, справился с ЧП до прибытия специалистов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, из здания было выведено на улицу 340 человек, в том числе около 300 детей и порядка 40 учителей. Очаг возгорания находился в туалете на 2 этаже. Там вспыхнул контейнер для бумажных полотенец. Из возможных причин ЧП названы две: шалость с огнем или неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU