2020-02-26T18:41:44+03:00
Происшествия

В Соколе пропал маленький мальчик

Иван Чухнин
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Информация поступила от ПСО "ЮК-Спас".Информация поступила от ПСО "ЮК-Спас".
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В Соколе ищут ребенка. Полиция и волонтеры распространяют информацию о пропавшем. Мальчик вышел сутки назад из дома в Соколе, что по улице Песчаный переулок, 4, и с тех пор близкие его не видели и ничего не знают о его местонахождении. Он может находиться в районе ЛДК. Ему 12 лет, выглядит на 10, рост 140 см.

Он был одет в синюю куртку с белыми разводами, синие джинсы, синюю шапку, обут в черные кроссовки.

Те, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам , указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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