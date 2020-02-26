В Соколе пропал маленький мальчик
Информация поступила от ПСО "ЮК-Спас".
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В Соколе ищут ребенка. Полиция и волонтеры распространяют информацию о пропавшем. Мальчик вышел сутки назад из дома в Соколе, что по улице Песчаный переулок, 4, и с тех пор близкие его не видели и ничего не знают о его местонахождении. Он может находиться в районе ЛДК. Ему 12 лет, выглядит на 10, рост 140 см.
Он был одет в синюю куртку с белыми разводами, синие джинсы, синюю шапку, обут в черные кроссовки.
Те, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам , указанным в ориентировке.
ИСТОЧНИК KP.RU