Водитель потерял сознание за рулем при въезде в Череповец

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:18:39+03:00

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Водитель потерял сознание за рулем на трассе под Череповцом. Инцидент произошел 25 февраля около 20:30.

Как сообщает областное УМВД, на подъезде к Череповцу сотрудники ГИБДД заметили автомобиль "Дэу": он заглох и стоял на проезжей части. Водитель находился за рулем, он не подавал никаких признаков жизни. Полицейские определили, что он жив, но находится без сознания. Стражи порядка срочно вызвали скорую помощь.

Врачи увезли водителя в коматозном состоянии в реанимацию. Там его привели в чувство. Сейчас он находится в стационаре. По словам медработников, пациенту стало плохо из-за обострения заболевания. Благодаря оперативному вмешательству полицейских, его жизнь вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU