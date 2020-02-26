Вандалам, разрушившим скульптуры, посвященные 75-летию Победы, подобрали статью Уголовного кодекса

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:09:06+03:00

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В Череповце группа молодых людей разрушила ледяные скульптуры, созданные мастерами в рамках фестиваля, посвященного 75-летию Великой Победы. Инцидент произошел 16 февраля под утро. В руки полиции попали видеозаписи с камер наблюдения. О ЧП сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Череповца Вадим Германов.

К концу рабочей недели были задержаны четверо подозреваемых. У одного из них в телефоне найдена видеозапись, которая велась во время разрушения ледового городка. Это стало главным доказательством виновности обладателя телефона.

При проверке трое из компании признали вину. Четвертый товарищ был наблюдателем акта вандализма.

Полицейские собрали доказательную базу, подтверждающую наличие в действиях нарушителей состава преступления по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Юноши уже отчислены из учебного заведения. Каждому из них грозит до 3 лет лишения свободы. Материальный ущерб оценен мэрий города в 750 тысяч рублей. Как говорят череповчане, моральный вред не поддается подсчету.

ИСТОЧНИК KP.RU