В Череповце задержан рецидивист, утопивший женщину в ванной

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:14:48+03:00

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В Вологодской области арестован 46-летний мужчина, утопивший женщину в ванной.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Как подозревают следователи, он хладнокровно утопил 43-летнюю женщину в ее собственной ванной в квартире на улице Командарма Беляева. Труп обнаружила мать погибшей, вернувшись с работы. Экспертиза показала, что ее легкие полны водой, смерть наступила из-за утопления. Личность предполагаемого убийцы установлена. Мужчина и раньше сидел за убийство. Сейчас устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU