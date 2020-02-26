2020-02-26T13:14:48+03:00
Происшествия

В Череповце задержан рецидивист, утопивший женщину в ванной

Легкие дженщины были полны водопроводной водой
Иван Чухнин
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В Вологодской области арестован 46-летний мужчина, утопивший женщину в ванной.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России. Как подозревают следователи, он хладнокровно утопил 43-летнюю женщину в ее собственной ванной в квартире на улице Командарма Беляева. Труп обнаружила мать погибшей, вернувшись с работы. Экспертиза показала, что ее легкие полны водой, смерть наступила из-за утопления. Личность предполагаемого убийцы установлена. Мужчина и раньше сидел за убийство. Сейчас устанавливаются мотив и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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