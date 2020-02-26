2020-02-26T12:32:06+03:00
Общество

Череповчанку, которая собирала себе деньги сначала на лечение, а потом на похороны, осудили

О своих "подвигах" она рассказывала на Первом канале
Иван Чухнин
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Она собрала деньги на свои похороны. Стоп-кадр программы "Мужское и женское", Первый канал.Она собрала деньги на свои похороны. Стоп-кадр программы "Мужское и женское", Первый канал.
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В Вологодской области была осуждена Надежда Балагурова. Она обвинена в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, череповчанка осенью 2018 года написала на страничке социальной сети о том, что смертельно больна. И просила неравнодушных граждан перевести деньги на лечение. Затем она сообщала об ампутации ноги и ухудшении ситуации и даже разместила шокирующую фото. Как потом оказалось, никаких операций не производилось, а снимок ампутированной ноги она нашла в интернете.

В конце января прошлого года на странице ее несовершеннолетней дочери появилось объявление, что мама умерла. Люди стали переводить деньги на погребение и помощь семье. Как оказалось, информацию на странице дочери разместила "умершая".

Ее родной брат узнал о смерти сестры, когда ему стали поступать соболезнования. Все они стали участниками программы "Мужское и женское" на Первом канале.

Следователями установлено, что Надежда Балагурова получила от сердобольных граждан сумму - 123 840 рублей. В суде она признала свою вину и раскаялась.

Суд назначил мошеннице 240 часов обязательных работ. Все иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU

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