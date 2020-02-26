Череповчанку, которая собирала себе деньги сначала на лечение, а потом на похороны, осудили
В Вологодской области была осуждена Надежда Балагурова. Она обвинена в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, череповчанка осенью 2018 года написала на страничке социальной сети о том, что смертельно больна. И просила неравнодушных граждан перевести деньги на лечение. Затем она сообщала об ампутации ноги и ухудшении ситуации и даже разместила шокирующую фото. Как потом оказалось, никаких операций не производилось, а снимок ампутированной ноги она нашла в интернете.
В конце января прошлого года на странице ее несовершеннолетней дочери появилось объявление, что мама умерла. Люди стали переводить деньги на погребение и помощь семье. Как оказалось, информацию на странице дочери разместила "умершая".
Ее родной брат узнал о смерти сестры, когда ему стали поступать соболезнования. Все они стали участниками программы "Мужское и женское" на Первом канале.
Следователями установлено, что Надежда Балагурова получила от сердобольных граждан сумму - 123 840 рублей. В суде она признала свою вину и раскаялась.
Суд назначил мошеннице 240 часов обязательных работ. Все иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил
ИСТОЧНИК KP.RU