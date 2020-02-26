Вологжанин систематически порол ребенка ремнем
В Вологодском районе 30-летний мужчина подозревается в серьезном преступлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).
Как сообщает СУ СК РФ, мужчина 1989 года рождения проживал с сожительницей и ее 11-летним сыном. В феврале, августе и октябре 2019 года он порол мальчика ремнем.
Факт жестокого обращения выявил социальный педагог школы - он заметил следы на теле ребенка. Сотрудники полиции проверили условия проживания мальчика. По результатам проверки следователями СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За истязания мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU