2020-02-26T11:47:02+03:00
Общество

Вологжанин систематически порол ребенка ремнем

Ему грозит лишение свободы до 7 лет
Иван Чухнин
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Внимательный педагог сумела рассмотреть неладное в семье.Внимательный педагог сумела рассмотреть неладное в семье.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Вологодском районе 30-летний мужчина подозревается в серьезном преступлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

Как сообщает СУ СК РФ, мужчина 1989 года рождения проживал с сожительницей и ее 11-летним сыном. В феврале, августе и октябре 2019 года он порол мальчика ремнем.

Факт жестокого обращения выявил социальный педагог школы - он заметил следы на теле ребенка. Сотрудники полиции проверили условия проживания мальчика. По результатам проверки следователями СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За истязания мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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