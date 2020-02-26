В Бабаево суд арестовал жителя Дагестана - он ударил человека ножом
Бабаевский районный суд вынес решение арестовать 24-летнего жителя Дагестана.
21 февраля вечером у входа в ресторан «Ленинград» на железнодорожном вокзале города Бабаево произошла драка. Словесный конфликт между двумя мужчинами перерос в драку. Житель Дагестана достал из кармана складной нож и ударил им противника в живот.
Пострадавший оказался в больнице, а дагестанец с места преступления скрылся.Однако его вычислили.
Cуд арестовал жителя Дагестана на два месяца, до 21 апреля. Пока идет предварительное следствие, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU