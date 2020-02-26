В Бабаево суд арестовал жителя Дагестана - он ударил человека ножом

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:23:11+03:00

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Бабаевский районный суд вынес решение арестовать 24-летнего жителя Дагестана.

21 февраля вечером у входа в ресторан «Ленинград» на железнодорожном вокзале города Бабаево произошла драка. Словесный конфликт между двумя мужчинами перерос в драку. Житель Дагестана достал из кармана складной нож и ударил им противника в живот.

Пострадавший оказался в больнице, а дагестанец с места преступления скрылся.Однако его вычислили.

Cуд арестовал жителя Дагестана на два месяца, до 21 апреля. Пока идет предварительное следствие, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU