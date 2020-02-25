Под Череповцом провалились под лед два рыбака на снегоходе

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:02:09+03:00

Между тем запрета выхода на лед там нет

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ЧП случилось 25 февраля около 10 часов утра возле Заячьих островов на Рыбинском водохранилище. Мужчины 49 и 46 лет направлялись на рыбалку. Но не доехали: они провалились на снегоходе в ледяную воду. Из промоины они сумели выбраться, затем позвонили спасателям. На место оперативно прибыло судно на воздушной подушке. Спасатели эвакуировали рыбаков на берег, затем вытащили технику.

Как прокомментировал Дмитрий Санакоев, начальник спасательной службы Череповца, запрета выхода на лед Рыбинского водохранилища нет. Однако лед не выдерживает нагрузок, особенно если выезжать на технике. В черте Череповца в акваториях Шексны и Ягорбы выходить на лед запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU