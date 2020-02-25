Череповецкие школьники вернулись в учебные заведения
В городе металлургов сняли карантин, который действовал с 14 февраля
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В Вологодской области количество заболевших превысило эпидпорог, поэтому в регионе объявлен карантин начиная с 10 февраля. Ограничено проведение массовых мероприятий. Школы Вологды и Череповца были переведены на дистанционное обучение.
Сегодня в Череповце карантин сняли. Дети вернулись в школы, а к вечеру специалисты планируют оценить количество заболевших. В детских садах на карантин переводят отдельные группы, если заболеваемость превышает 20%. Случаи единичные, по словам мэрии Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU