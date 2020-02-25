Череповецкие школьники вернулись в учебные заведения

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:43:14+03:00

В городе металлургов сняли карантин, который действовал с 14 февраля

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области количество заболевших превысило эпидпорог, поэтому в регионе объявлен карантин начиная с 10 февраля. Ограничено проведение массовых мероприятий. Школы Вологды и Череповца были переведены на дистанционное обучение.

Сегодня в Череповце карантин сняли. Дети вернулись в школы, а к вечеру специалисты планируют оценить количество заболевших. В детских садах на карантин переводят отдельные группы, если заболеваемость превышает 20%. Случаи единичные, по словам мэрии Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU