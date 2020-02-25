В Вологде поймали предпринимателя, торгующего контрафактными сигаретами и алкоголем

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:05:33+03:00

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В Вологодской области торгуют контрафактом: полиция изъяла товаров на сумму порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. В Вологде задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте табачной и спиртосодержащей продукции. У жителя областного центра 1991 г.р. в ходе осмотра гаражного бокса, а также в торговых точках, расположенных на улицах Разина, Карла Маркса, Преображенского и Козленская, оперативники изъяли 1287 бутылочек по 100 мл спиртосодержащей продукции и более 10 тысяч пачек сигарет.

В отношении его возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и по ч.4 ст.327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Вологжанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей и на срок до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU