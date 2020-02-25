2020-02-25T17:05:33+03:00
Общество

В Вологде поймали предпринимателя, торгующего контрафактными сигаретами и алкоголем

Ему грозит крупный штраф
Иван Чухнин
Поделиться:
Незаконные сигареты продавались по цене до 50 рублейНезаконные сигареты продавались по цене до 50 рублей
Изменить размер текста:

В Вологодской области торгуют контрафактом: полиция изъяла товаров на сумму порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей. В Вологде задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте табачной и спиртосодержащей продукции. У жителя областного центра 1991 г.р. в ходе осмотра гаражного бокса, а также в торговых точках, расположенных на улицах Разина, Карла Маркса, Преображенского и Козленская, оперативники изъяли 1287 бутылочек по 100 мл спиртосодержащей продукции и более 10 тысяч пачек сигарет.

В отношении его возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и по ч.4 ст.327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Вологжанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей и на срок до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Череповцом провалились под лед два рыбака на снегоходе
В Череповце начата проверка стажера ДПС со скандального видео
Череповецкие школьники вернулись в учебные заведения
В Вологде поймали предпринимателя, торгующего контрафактными сигаретами и алкоголем
Задолжавшего 1 миллион алиментщика выловили на живца - обаятельную незнакомку
Прокуратура ополчилась против руководителей бюджетных учреждений Вологды
Череповчане хранили жидкие наркотики в шкафу
Защищать вологодских пенсионеров будет Ольга Данилова
Тотьмича, сбившего медведя и скрывшегося, наказали на 1 год
В центре Череповца произошло ДТП с участием пьяного водителя
Разрушителей ледяных скульптур отчислили из учебных заведений
В Вологде поймали серийного вора-домушника
В Вологде росгвардейцы задержали неадекватного водителя со шприцами в салоне
При столкновении двух иномарок пострадали женщины и дети