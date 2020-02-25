2020-02-25T15:27:07+03:00
Общество

Задолжавшего 1 миллион алиментщика выловили на живца - обаятельную незнакомку

Для этого судебные приставы создали в соцсети фейковую страничку
Иван Чухнин
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В Вологде судебные приставы пошли на ухищрения, чтобы выловить злостного алиментщика. Он задолжал на содержание дочери почти миллион рублей. Мужчину несколько раз объявляли в розыск, но это не давало результатов.

Но все-таки он был разыскан: приставы заманили его в ловушку с помощью социальных сетей. Они создали фейковую страничку приятной женщины. От ее лица пригласили алиментщика на свидание.

Однако рандеву не состоялось, мужчину встретили судебные приставы, они же и доставили его в отдел и составили на него протокол. по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Затем его препроводили в суд, который принял решение назначить должнику наказание в виде административного ареста продолжительностью 10 суток, сообщили в пресс-службе УФССП по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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