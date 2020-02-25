2020-02-25T15:13:45+03:00
Общество

Прокуратура ополчилась против руководителей бюджетных учреждений Вологды

В них принято работать семьями
Иван Чухнин
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Прокурорские проверки в муниципальных учреждениях Вологды закончилась громкими увольнениями.

Как сообщает городская прокуратура, в детском морском центре «Меридиан» директор Дмитрий Юшин взял на работу своим заместителем свою жену. Это является нарушением антикоррупционного законодательства. Городская администрация в срочном порядке уволила обоих. Между тем, Дмитрий Юшин ударно работал на своем посту около 20 лет, об этом сообщает Город Во.

В муниципальном учреждении Центр культурного развития города Вологды директор Михаил Манык также трудоустроил свою жену. Здесь городские власти руководителю центра объявили выговор, а уволиться пришлось женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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