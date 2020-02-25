2020-02-25T15:12:28+03:00
Происшествия

Череповчане хранили жидкие наркотики в шкафу

В городе металлургов задержаны двое мужчин, по подозрению в хранении и продаже сильнодействующих веществ
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Череповце задержаны двое мужчин 43 и 30 лет. Один продал другому сильнодействующее вещество, из которого готовят синтетические наркотики. В квартире продавца в Зашекснинском районе города, в платяном шкафу оперативники нашли коробку с 23 флаконами. Всего 240 грамм.

43-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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